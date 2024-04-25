İzmir'in Karabağlar ilçesinde Belediye Başkanı Helil Kınay, mesaisine Temizlik İşleri Şantiyesinde başladı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile güne başladı.

Sabahın ilk saatlerinde ilk olarak Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde mesaiye başlayan Başkan Kınay, burada Temizlik İşleri Müdürlüğü ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Başkan Kınay, belediyenin emekçileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. İşçiler tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Kınay, “Acısıyla, tatlısıyla burası bizim evimiz” sözleriyle başladığı konuşmasına, emekçilere verdiği sözü yerine getirebilmek için çalışacağını, çalışmalarını tüm emekçilerle yol arkadaşlığı yaparak yürüteceklerini dile getirdi. Emeğin en yüce değer olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, bu emeği hep birlikte büyüteceklerini ifade etti. İşçilerle buluşmasının ardından Başkan Kınay, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen birim toplantısında yürütülen çalışmalar ve işleyiş süreçleri hakkında bilgi alarak şantiyeyi dolaştı.

PERSONELLE ÇAY İÇTİ

Temizlik İşleri Şantiyesi’nin ardından Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne gitti. Burada da çalışan personelle tanışan Başkan Kınay, onlarla sohbet ederek birlikte çay içti. Ardandın da müdürlüğü gezerek buradaki işleyiş ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karabağlar’daki can dostlarıyla ilgili gerçekleştirilecek projelerle birlikte tüm canlıların güvenli ve huzurlu bir yaşam süreceği mesajını veren Başkan Kınay, her canlının yaşamına saygı duyulacağının altını çizdi.