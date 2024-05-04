Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin doğa harikası falezlerinin Akdeniz’le buluştuğu noktada yer alan plajlarından İnciraltı ve Erdal İnönü açıldı. Plajlara giriş ise bu yıl da ücretsiz.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi falez sahil bandı boyunca Konserve, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş olmak üzere birbirinden güzel mavi bayraklı plajlarında her yıl misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Muratpaşa’nın tek asansörlü plajı olan İnciraltı’nın ardından Erdal İnönü Plajı da açıldı. Konserve, Mobil ve Erenkuş Plajlarında ise görevliler tarafından ahşap platformlar döşenmeye başlandı.

Plaj işletmelerinin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ise belediye 5 plajıyla sezon boyunca kent sakinlerinin hizmetinde olmaya devam edecek. Girişlerin ücretsiz olduğu plajlarda şemsiye ve şezlong kullanım ücreti 100 lira olarak belirlendi. Ayrıca plajlarda soğuk ve sıcak içecek, hamburger, pizza, köfte ekmek, tost, börek, simit, pide, gözleme, ton balıklı sandviç, çerez ve dondurma çeşitleri de yer alacak.