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İzmir'de Narlıdere Belediyesi, Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncüsü olacak Ilıca Şubesi’ni 22 Ocak Pazartesi günü kamuoyuna tanıtılacak.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin çocuklara eşit ve adil bir eğitim imkânı yaratmak için hayata geçirdiği Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncüsü olacak Ilıca Şubesi tamamlandı. 85 öğrencinin eğitim göreceği anaokulu, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’te basına ve kamuoyuna tanıtılacak.

Yaşar Kemal, Narlı ve Çatalkaya şubelerinin ardından hizmete alınacak Ilıca Şubesi’nin devreye girmesiyle Nar Çiçekleri Anaokulları’nın kapasitesi 300 öğrenciyi aşacak. Tek katlı yapısı, oyun alanları ve modern mimarisi ile ön plana çıkan anaokulunun hemen yanına bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir kafeterya ve dinlenme alanı da yer alıyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ‘çocukları okula, anneleri işe’ gönderme parolasıyla hayata geçirdikleri Nar Çiçekleri Anaokulları’nın 4’üncü şubesini tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okul öncesi eğitime ulaşması amacıyla projelendirdiğimiz Nar Çiçekleri Anaokullarımızın Ilıca Şubesi’ni eğitime hazır hale getirdik. Çamtepe Şubemizin de devreye girmesiyle ‘5 yılda 5 anaokulu’ sözümüzü yerine getirmiş olacağız. Ilıca Şubemiz artık çocuklarımızın neşesi ile dolacak. 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz tanıtım lansmanına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.