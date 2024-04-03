Elleçlenen konteyner yüzde 18 arttı... Limanlarda rekor! Elleçlenen konteyner yüzde 18 arttı... Limanlarda rekor!

İzmit Belediyesi halk iftarlarına bu akşam Karaabdülbaki Köy Meydanı ve Şirintepe Mahallesi Eko Park önünde devam edecekKOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mahallelerde iftar programları gerçekleştirerek dayanışma ruhunu arttıran İzmit Belediyesi, bu akşam da farklı noktalarda iftar sofrası kuracak. Halk iftarları Karaabdülbaki – Sapakpınar Mahallesi (Karaabdülbaki Köy Meydanı) ve Şirintepe Mahallesi Eko Park önünde düzenlenecek. Ramazanın bereketinin aynı sofrada paylaşılacağı, manevi duyguların güçleneceği halk iftarı programına tüm bölge halkı davetli.