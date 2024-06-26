İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle düzenli olarak devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Seka Park’ta gerçekleştirilen yürüyüşte, özellikle kadınların büyük bir katılım gösterdiği etkinlik, sağlıklı yaşam ve sosyalleşme fırsatı sundu.

GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Etkinlik, sabah saatlerinde Seka Park’ta başladı. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleriyle yürüyüşe hazırlandı. Isınma hareketlerinin ardından başlayan yürüyüş, güzel hava eşliğinde devam etti. Kadınlar, güzel havanın tadını çıkararak hem spor yaptı hem de sosyalleşme imkânı buldu.

İZMİT BELEDİYESİ’NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA DESTEK

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, düzenlediği Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri ile vatandaşların spor yapma alışkanlıklarını desteklemeyi ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlıyor. Yürüyüşlere düzenli olarak katılan kadınlar da memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini sunuyor.