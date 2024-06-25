Muğla'da 9 ilçede 137 km yol çalışması Muğla'da 9 ilçede 137 km yol çalışması

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadeleye, emniyet ve asayişin sağlanmasına ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son bir hafta içerisinde bu kapsamda yürütülen faaliyetler neticesinde;

Erdoğan DEMİR / EDİRNE İ(GFA)  -  Terörle Mücadele: FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi (11) ve PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi (2) ve DHKP/C Silahlı Terör Örgütü üyesi (3) olmak üzere toplam (16) silahlı terör örgütü üyesi şahıs yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Haklarında gerekli yasal işlemler başlatılan şahıslar adalete teslim edildi.

Kaynak: igf