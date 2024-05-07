Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında kamuda dijtal dönüşümün desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır "Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü"nün TÜBİTAK'taki imza törenine katıldı.

Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediğini ifade eden Işıkhan, yaşanan bu enformatik çağı herkesin tecrübe ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, gittikçe dijitalleşen çağın, insana temas eden bütün kamu hizmetlerini de aynı oranda dijital hale getirdiğine dikkati çekti.

▪️@csgbakanligi ile @TCSanayi Arasında Kamuda Dijital Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza TöreniCanlı Yayın ???? https://t.co/oJo44gD4ir— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 7, 2024

Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikaları alanındaki en saygın ve köklü kuruluşlarından biri olan TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek protokol sayesinde İŞKUR'un, hem yapay zeka destekli sisteminin geliştirilmesi hem de istatistik altyapısının güçlendirilmesi sağlanmış olacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "Ayrıca, bu proje ile yazılım altyapısının, diğer kurum faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini ve istihdam hizmetlerinden, aktif ve pasif iş gücü programlarına kadar kurumumuzun tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılama noktasında TÜBİTAK ile etkin bir işbirliğini hedefliyoruz. Bunun yanında, 2024 Emekliler Yılı ile ilgili olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu ile TÜBİTAK arasında ortak çalışmalar, projeler yapılacak" diye konuştu.

Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın dijital çağın nimetlerini kamu hizmetlerine en doğru ve verimli şekilde yansıtacak birçok çalışmaya ön ayak olduğunu dile getirdi.