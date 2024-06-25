Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği ve tüm yaz boyunca mahalleleri neşe ve coşkuyla dolduracak “Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenlikleri” 27 Haziran Perşembe günü başlıyor. Düzenlenecek etkinliklerle mahalleler çocuk tiyatrolarıyla buluşacak.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi ile bu yaz mahalleler, çocukların coşkusu ve kahkahaları ile dolacak. Tüm yaz boyunca sürecek sokak şenliği etkinliklerinde mahalleler çocuk tiyatrolarıyla buluşacak, çocuklar ve aileleri için birbirinden eğlenceli aktiviteler yer alacak. Düzenlenecek etkinliklerle birlikte hiç tiyatroya gitmemiş çocukların mahallelerine tiyatro gidecek. Şenlik kortejinin yer alacağı etkinliklerde çocuk tiyatrosu, palyaço gösterisi, clown show ve mini club show gibi renkli gösteriler sahne alacak. Sosis balon katlama, geleneksel sokak oyunları, tahta bacak gösterisi ve pandomim gösterisi gibi çeşitli aktiviteler hem çocuklara hem de ailelerine keyifli anlar yaşatacak. Bubble show ile dev sabun köpükleriyle büyüleyici gösteriler sunulacak, yüz boyama aktiviteleri ve duygu duvarı da etkinlikler arasında yer alacak.

İLK DURAK HASAN ALİ YÜCEL PARKI Sokak şenliğinin ilk durağı 27 Haziran Perşembe günü Hasan Ali Yücel Parkı, Barış Mahallesi olacak. Yaz boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek şenlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

“ÇOCUKLARIMIZIN, GENÇLERİMİZİN VE KADINLARIMIZIN HAYATINA DOKUNACAĞIZ” Karabağlar'da yaşayan her çocuğun eşit imkanlara sahip olabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Biz Karabağlar'da yürüteceğimiz sosyal belediyecilik anlayışıyla birlikte geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın hayatına dokunacağız. Düzenleyeceğimiz etkinliklerimizle sık sık bir araya gelerek vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.