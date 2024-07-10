Bursa'da Karacabey Yeniköy sahilleri, son günlerde renkli ve heyecan dolu etkinliklere ev sahipliği yapıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz günlerdeMeksika televizyonları için düzenlenecek yarışma programının tanıtım çekimleri Yeniköy sahillerinde gerçekleştirilmişti. Önceki günde Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında Bulgaristan, Çin ve Hırvatistan gruplarının performansı yazlıkçılarla buluştu.

Medya sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve Meksika’da yoğun bir ilgiyle takip edilen “La Isla” yarışma programının tanıtım çekimlerinde Karacabey'de yer aldı. Bursa’nın çeşitli bölgelerinde çekilmesi planlanan programın bazı bölümleri için Yeniköy’ün geniş kumsalıyapımcıların tercihi oldu.

Acun Medya tarafından üstlenilen projenin Yeniköy sahillerindeki etabı geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya çapında ses getiren ve Meksika kanalları için çekimine başlanan ‘La Isla' adlı yarışma programının bazı bölümlerinin Karacabey Yeniköy sahillerinde gerçekleştirilmesi şehrimiz için de önemli bir tanıtım fırsatı. İlçemizin güzelliklerinin bu şekilde değer görmesi mutlu edici bir gelişme” dedi.

YENİKÖY SAHİLLERİNDE BULGAR, ÇİN VE HIRVAT RÜZGÂRLARI ESTİ

Bugünlerde renkli görüntülere ev sahipliği yapan Yeniköy’de önceki akşam ise 36.Uluslararası Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasıkapsamında gelen ekiplerin dans gösterisi gerçekleşti. Yeniköy’de Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte Bulgaristan, Çin ve Hırvatistan ekiplerinin dans gösterileri yazlıkçıların büyük beğenisini topladı.

Bulgaristan ekibinin hareketli gösterileri ilgiyle izlenirken, Çin ekibinin çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği koreografi büyük alkış topladı. Son olarak sahne alan Hırvat ekip ise danslarıyla olduğu kadar müzisyenleri ile de ayrıca beğeni topladı. Etkinliği izleyenler arasında Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’da yer alırken çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Karabatı etkinlik sonunda yaptığı açıklamada bu tarz etkinliklerin devam edeceğini ve yaz boyu çeşitli organizasyonların burada tatil bölgesini canlandırma adına yapılacağının da müjdesini verdi.