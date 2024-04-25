Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni’ projesi kapsamında Zübeyde Hanım İlkokulu’nda suyun önemi ve doğru su kullanımını anlatan bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kent genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla örnek projelere imza atan KASKİ Genel Müdürlüğü, suyun tasarruflu kullanımına ilişkin düzenlediği eğitim seminerleriyle de dikkat çekiyor.

Su konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek için gerçekleştirdiği eğitimler kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam eden KASKİ tarafından bu kez de Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencilerine ‘Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni’ başlığı altında suyun değerini ve en doğru şekilde kullanma tekniklerini anlatıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında, suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda bilgi verildi. Ayrıca suyun tasarruflu kullanımının gelecekteki canlı yaşamı için büyük önem arz ettiğine değinilerek, evlerde, okullarda, işyerlerinde ve hayatın her alanında suyu israf etmeden bilinçli tüketmenin önemine vurgu yapıldı.

Diğer yandan öğrencilere el yüz yıkarken, diş fırçalarken muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, evlerde veya okullarda damlayan muslukların tamir edilebilmesi için büyüklerden yardım istemeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemlerinin anlatıldığı, çeşitli animasyonlarla desteklenen eğitim sonrasında, minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile suyun korunmasının önemi konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra su kullanım kültürünün oluşmasına katkı sağlanmış oldu.

Okul idaresi de KASKİ’nin su tasarrufu konusundaki anlamlı bir o kadar da önemli etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, KASKİ yetkililerine teşekkür ettiler.

KASKİ tarafından, gelecek nesillere bilinçli su kullanımı alışkanlığı kazandırabilmesi için eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.