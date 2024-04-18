Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti, yeni dönem çalışmalarında başarılar dilediKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e, ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor. 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde yeniden Gebze Belediye Başkanlığı’na seçilen Zinnur Büyükgöz’e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Tebrik ziyaretleri kapsamında Başkan Büyükgöz’ü makamında ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’e ilçede bulunan idari-mülki müdürlüklerin yönetici ve müdürleri eşlik etti. Başkan Büyükgöz’e yeni hizmet döneminde başarılar dileyen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, hayırlı olsun temennilerini de iletti.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, desteklerinden ve temennilerinden ötürü Kaymakam Özyiğit’e teşekkür etti.