Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde gerçekleştirdiği kültür ve sanat çalışmalarını sürdürürken, kentte sevilen ve ilgi gören şiir yarışmasının 6’ncısı şiir severlerle buluşuyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Aşık Seyranî, Seyyid Burhaneddin, Kadı Burhaneddin, Somuncu Baba, Yamandede, Muhsin İlyas Subaşı gibi bilinen pek çok şair ile düşünürü bağrından çıkaran kadim kent Kayseri’de, şiiri ve şairi destekleyen, sosyal ve kültürel faaliyetler ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, her sene düzenlediği şiir yarışmasını bu yıl da gerçekleştiriyor.

Konusunun serbest olarak belirlendiği ve seçkin jüri üyesi bulunan 6’ncı Şiir Yarışması’nda, birbirinden nadide şiirler dereceye girmek için yarışacak.

ŞİİR YARIŞMASINDA KATILIMCILARA TOPLAM 27 BİN TL’LİK ÖDÜL

Şehrin kültür ve sanat faaliyetlerine her zaman destek olan, şiir ve hikâye yarışmalarını her yıl düzenli olarak sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da şiir yarışmasını gerçekleştiriyor. 6’ncısı düzenlenen yarışmada, dereceye giren yarışmacılardan 1’inciye 8 bin, 2’nciye 7 bin, 3’üncüye 6 bin ve 2 biner TL’lik 3 adet mansiyon ödülü ile toplam 27 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

Şiir dünyasına gönül vermiş her vatandaşın katılımına açık olan yarışmaya son katılım, 13 Ekim 2023 Cuma günü olarak belirlenirken, yarışmaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ‘kayseri.bel.tr’ internet adresini ziyaret etmesi veya 0 352 207 16 37 nolu telefondan yetkililere ulaşması yeterli olacak.