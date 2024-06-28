Keşan ve Yenimuhacir'de Millilerin son 16 turuna kalmak için mücadele ettiği Çekya mücadelesine dev ekranlar karşısında eşlik edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk Milli Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son 16’ya kalmak için Çekya ile oynadığı maç Keşan Belediyesi ve Yenimuhacir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlarda vatandaşla buluştu.

Keşan’da Cumhuriyet Meydanı’nda saat 22.00’de kurulan dev ekranda Keşanlılar Türk Milli Takımı’na destek verdi.

Yenimuhacir’de da açık düğün salonunda kurulan dev ekranda da Yenimuhacırlılar Türk Milli Takımı’na destek verdi.

Türk Millİ Takımı’nın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Keşanlılar ve Yenimuhacırlılar büyük sevinç gösterilerinde bulunarak milli takımın galibiyetini coşkuyla kutladı.

Son 16’ya k kalan Türk Milli Takımı 2 Temmuz Salı günü akşamı Avusturya ile çeyrek finale kalabilmek için mücadele edecek.