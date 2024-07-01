Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında 663’üncüsü düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlara verilecek ödüller ve sahne alacak sanatçılar belli oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi tarafından 1-7 Temmuz tarihleri arasında 663’üncüsü düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 1 Temmuz Pazartesi Günü Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’ın Belediye Binası önünde Kırkpınar Davul-Zurna ekibi eşliğinde karşılanmasıyla başlayacak.

Aynı gün saat 18:00’da Edirne Kent Müzesi gerçekleştirilecek Sinan Alışkan’ın arşivinden “Geçmişten Günümüze Kırkpınar Fotoğrafları Sergisi” açılışı yapılacak. Aynı günün akşamında ise Sarayiçi konser alanında saat 21:00’de Trackyaka Connection’7, 22:00’de Edirne Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak. 2 Temmuz Salı günü Edirne Belediye Bandosu ve Popstar Salih Zülüfoğlu Edirne halkı ile buluşacak. Festivalin 3. Günü, sevilen sanatçı Betül Demir en güzel şarkılarını Edirneliler için söyleyecek.

Başpehlivanlık ön eleme güreşleri 4 Temmuz Perşembe Günü saat 13:00’te başlayacak. Devamında, Alper Yazoğlu’nun fırçasından “Geçmişe ve Geleceğe Saygı” isimli sergi açılışı gerçekleştirilecek, saat 21.00’de unutulmaz şarkılarıyla usta müzisyen Mehmet Erdem Sarayiçi sahnesinde olacak.

5 Temmuz Cuma günü ise 4 altın kemerin ebedi sahibi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Selimiye Meydanı önünde karşılanacak. Pehlivanlar Mezarlığı’nda düzenlenecek törenin ardından öğlen Eski Camii’nde mevlüd okutulacak. Yağlı Güreşler Saat 14:00’te başlatılacak.

Kırkpınar Güreşleri’nin resmi açılış programı ise aynı gün saat 18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca 1 Temmuz Cuma akşamı Sarayiçi Konser Alanında, ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici konser verecek.

6 Temmuz Cumartesi günü kıran kırana geçen yağlı güreşler tüm hızıyla devam edecek. Akşamına ise Türk pop müziğinin benzersiz sesi şarkıcı ve besteci Bengü, keyifli şarkıları ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne renk katacak.

Sabırsızlıkla beklenen o büyük gün, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Final gününde ise 663. Kırkpınar Güreşleri Ağası’nın belirleneceği Koç Satış İhalesi gerçekleştirilecek. Saat 18.00’da ise 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanının belirleneceği başpehlivanlık güreşinin startı verilecek. 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ödül töreni ile son bulacak.