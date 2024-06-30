Koç Üniversitesi’nin 30. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni, Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Koç Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayan 1488 öğrenci 29 Haziran Cumartesi günü Rumelifeneri Kampüsü’nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomalarını aldı.

Lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayan 1488 öğrencinin mezun olduğu bu yıl birinciliği Matematik Bölümü’nden Kerem Başol, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencisi Mete Erdoğan ve Psikoloji Bölümü’nden Lila Naz Güneş paylaştı.

Törende konuşan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman gençlere, “Çok çalışkan, çok namuslu, çok haysiyetli, faziletli ve çok üretken olunuz. Doğruluktan katiyen ödün vermeyiniz. Sizlerin parlak geleceğini düşündükçe güzel ülkemiz için gurur duyuyorum.” diyerek seslendi.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, “Hikayenizi başkaları yazmasın ve lütfen istediğiniz şekilde yaşamak için mücadelenizi yılmadan verin. Unutmayın ki, gerçek özgürlük, hayallerinizin peşinden gitmekte yatar.” diye konuştu.

Törenin bu yılki konuk konuşmacısı, Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras oldu. Kısa bir süre önce Yunanistan'da yeni bir enstitü kurduğunu kaydeden Çipras, Kuzey Makedonya ile Prespa Anlaşması’nın imzalanmasından tam altı yıl sonra ilk uluslararası konferansı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Amacımız barış, adalet ve sürdürülebilir büyüme için ilerici politikalar üretmek.” dedi.

Çalkantılarla dolu bir dönemde değişimin mimarlarından olduğu, liderliği boyunca kapsayıcı ve adil bir toplum yaratmayı amaçladığı için Aleksis Çipras’a Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Şeref Doktorası takdim edildi.