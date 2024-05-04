Kocaeli Büyükşehir THM Korosu’nun Anadolu’nun en güzel türkülerini seslendirdiği “Bugün Kına Gecesi Var” konseri büyük ilgi gördü. Kınaya uygun kıyafetler, sahne dekorları ve ritüeller ise konsere renk kattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, “Bugün Kına Gecesi Var” konseptiyle muhteşem bir konsere imza attı. Büyük ilgi gören konserde yurdun her yöresinde yüz yıllardır söylenen kına türküleri seslendirildi. Sahnede kına yakma ritüelinin gerçekleştirildiği konserin sonunda yine geleneklerimize uygun olarak vatandaşlara keseler içinde kına ve çerez dağıtıldı.

HER YÖREDEN KINA TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nde Cuma akşamı gerçekleştirilen “Bugün Kına Gecesi Var” konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konseri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölüm Eğitmenlerinden Şef Nuray Polat Gündoğan yönetti. Büyük Sahne kına gecesi konseptine uygun olarak dekore edilirken, Şef Nuray Polat Gündoğan ve koro üyeleri kına gecesi kostümleriyle sahne aldı. Konserde Türkiye’nin tüm yörelerinde seslendirilen kına türküleri icra edildi. Erzurum türküsü “Hani Yaylam Hani Senin Ezelin” ile başlayan konserde 17 eser seslendirildi. Ayrıca solo performanslara yer verildi. THM Korosu’nun üyeleri başarılarıyla göz doldurdu. Kostümler, sahne dekorları ve içeriği ile farklı bir anlam kazanan konserde kına gecelerinin olmazsa olmaz adetlerine yer verildi.

DAKİKALARCA SÜREN ALKIŞLAR KORO İÇİN

Konserin sonunda vatandaşlar beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla ortaya koydu. Şef Nuray Polat Gündoğan’ın başarılı yönetimi ile büyük beğeni toplayan THM Korosu, uzun yıllar unutulmayacak bir konsere imza attı. Konserin sonunda vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir sürpriz yapıldı. Konseptin kına gecesi olmasından yola çıkan Büyükşehir Belediyesi konsere katılan tüm konuklarına Kongre Merkezi Fuayesi’nde kırmızı keseler içinde kına hediye etti. Ayrıca yine kına gecelerinin önemli ikramlarından olan çerez de vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar, böylesine güzel bir konsere katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’ne geleneklerimizi yaşattığı için teşekkür etti.