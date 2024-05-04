Edirne İl Jandarma Komutanlığı Sığırcılı Göleti'ndeki balık ağlarını toplayarak yavru balıkların göle dönmesini sağladı.

Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sadece suçlularla mücadele etmiyor, aynı zamanda çevre, doğa ve hayvanların korunması için de büyük bir çaba sarf ediyor. Bu kapsamda, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İpsala ilçesi Paşaköy'de bulunan Sığırcılı Göleti'nde devriye görevi sırasında gölde balık ağı olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri, göldeki balık ağlarını toplayarak yavru balıkların tekrar göle dönmesini sağladı. Toplanan balık ağları ise gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ilçe tarım müdürlüğüne teslim edildi.