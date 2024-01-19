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2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem karne dağıtım töreni, Konya protokolünün katılımıyla Şerife Akkanat İlkokulu’nda gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya protokolü çocukların heyecanına ortak oldu

Bugün itibariyle sona eren 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk döneminde Konya’da 484 bin 500 öğrenci karnelerini aldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, , İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın katılımıyla Şerife Akkanat İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Sınıflarda gerçekleştirilen törende Konya protokolü öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini vererek sevinçlerine ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Vali Vahdettin Özkan ve beraberindeki heyet karnelerini alan çocukları tebrik ederek, yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Heyet, karne dağıtımının ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi ve onlara eğitim öğretim sürecindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.