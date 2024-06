Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde belediye çalışanlarıyla toplu bayramlaşma programında bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, Konya’nın huzur içerisinde bir bayram geçirmesini sağlayan tüm Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ çalışanlarına teşekkür etti.

Gazze’deki İsrail zulmünü hatırlatarak konuşmasına devam eden Başkan Altay, “Biz burada huzur içinde bir bayram yaşarken maalesef Gazze’de İsrail’in zulmü kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İnşallah orada bir an önce ateşkesin sağlanması ve dünyanın gözü önünde insanlık tarihine önemli bir suç olarak geçecek İsrail zulmünün bir an önce sonlanmasını ve oradaki kardeşlerimizin de artık bayramlarını huzur içinde kutlamalarını temenni ediyor ve onlar için dua ediyoruz” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK YAPTIĞIMIZ HER HİZMETTE SİZLERİN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR”

Bayramları birlik, beraberlik ve kardeşliğin bir vesilesi olarak gördüklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın en büyük ailesi olarak bugün bir araya gelerek birlik beraberliğimize, kardeşliğimize tekrar vurgu yapıyoruz. Büyükşehir olarak yapmış olduğumuz her hizmette sizlerin çok büyük emekleri var. Belediyecilik bu açıdan önemli bir iş. Hem bu dünyamız için ailelerimize helal rızık götürüyoruz hem de ahiret için azık biriktiriyoruz adeta. Çünkü her yaptığımız iş hem insana hem nebatata fayda sağlıyor ve bunu bu büyük ailenin her ferdiyle beraber gerçekleştiriyoruz. Birlik berberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

“KONYA’NIN SORUMLULUĞU DİĞER DÖNEMLERE GÖRE ÇOK DAHA FAZLA”

Yeni bir döneme başladıklarını bu dönemde Konya’nın sorumluluğunun diğer dönemlere göre çok daha fazla olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Onun için hep birlikte yeniden büyük bir başarı hikayesi yazmak zorundayız. Bunun için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz, çaba sarf ediyoruz. Hepimizin Konya’ya bir borcu var. Hz. Mevlana’nın şehri, Selçuklu’nun darülmülkünü sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapacağız Allah’ın izniyle. Bunun için bilgi birikimimiz, personel gücümüz, insan kaynağımız ve belediyecilik anlayışımız inşallah buna yetecek güçte. Hep birlikte bu dönemde öncelikle mevcutta devam eden işlerimizi tamamlamak sonra Konya’ya vizyon getirecek, 31 ilçemizde 2 milyon 320 bin insanımızın faydalanacağı işler yapmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.