Belediye Başkanı Ömer Günel’in “sürdürülebilir turizm” anlayışı doğrultusunda ve “müzeler kenti” projesi kapsamında Kuşadası’nda son dönemde art arda önemli adımlar atıldı. Kentin simgeleri olan Güvercinada Kalesi ile Tarihi Kervansaray’da müze kurmak için gerekli kararları alarak Türkiye’nin önemli koleksiyoncularıyla iş birliği protokolleri imzalayan Kuşadası Belediyesi, hazırlıklarını kısa süre içerisinde tamamladığı Porselen Bebek Müzesi ile Rosemary Anı Evi ve Haluk Perk Kahve Evi’ni yeni kültürel rotalar olarak kente kazandırdı.

FOSİL VE MİNERAL MÜZESİ İLE ZAMANA YOLCULUK

Başkan Ömer Günel’in kente kazandırdığı ilk müze Yıldırım Caddesi’nde bulunan iki katlı tarihi binanın Kuşadası Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde restore edilmesiyle açılan Mineral ve Fosil Müzesi oldu. Bünyesinde zengin bir doğa tarihi koleksiyonu barındıran müzede tarih öncesi dönemden kalma mamut dişi fosili, kömürleşmiş denizlalesi fosili, taşlaşmış kalamar fosili gibi ilginç örneklerin yanı sıra yakut, elmas, altın, ametist ve kuvars gibi kıymetli ve yarı kıymetli mineraller de sergileniyor. Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda Doğa Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görülen Mineral ve Fosil Müzesi, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerine ve zaman dilimlerine ait birbirinden ilginç fosil ve mineral örnekleriyle ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çağırıyor. Müze, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda “Doğa Tarihi Müzeleri” kategorisinde ödüllendirilen başarı ödülüne sahip.

PORSELEN BEBEK MÜZESİ

Başkan Ömer Günel’in “müzeler kenti” projesi kapsamında Tarihi Kervansaray’da kurulan Porselen Bebek Müzesi’nde, koleksiyoncular Meral ve Öğül Orhan tarafından 40 yılda toplanan ve 290 parçadan oluşan Alman ve Fransız üretimi porselen bebekler sergileniyor. Daha çok 1800 ile 1900 yılları arasında üretilen ve farklı boyutlarda olan porselen bebekler özellikle camdan olan renkli gözleri, saçları ve o dönemin modasına uygun kıyafetleriyle ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

ROSEMARY ANI EVİ ve TÜRK KAHVESİ EVİ

Marina mevkiinde ziyarete açılan Rosemary Anı Evi’nde, Kuşadası’nda 1965-1978 yılları arasında yaşayan ve kentin doğal güzelliklerini koruyarak tüm dünyaya tanıtmak için uzun yıllar emek veren Rosemary Baldwin’in günlük hayatında kullandığı eşyalar sergileniyor. Aynı alanda bulunan Haluk Perk Kahve Evi ise ziyaretçilerini, yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kahvesinin tarihinde yolculuğa çıkarıyor. Haluk Perk Kahve Evi’nde Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyalar yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN İLK DENİZ TİCARET TARİHİ MÜZESİ

Kuşadası’nın simgesi Güvercinada, bir müzeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kuşadası Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaların tamamlanması ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Güvercinada Kalesi, Türkiye’nin ilk deniz ticaret tarihi müzesini ağırlayacak.

SİKKE ve ARKEOLOJİ MÜZESİ

Kuşadası’nın bir diğer önemli simgesi olan kent merkezindeki 4 asırlık Kervansaray ise Porselen Bebek Müzesi’nin yanı sıra Sikke ve Arkeoloji Müzesi’ne ev sahipliği yapacak. Sikke ve Arkeoloji Müzesi için Başkan Ömer Günel ile koleksiyoncu Zeki Karaoğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Zeki Karaoğlu’nun kişisel koleksiyonunda yer alan çeşitli arkeolojik eserler ve sikkelerden oluşan zengin bir tarihi eser topluluğu, kuruluş çalışmaları süren Sikke ve Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.

KADIKALESİ KAZILARINA KESİNTİSİZ DESTEK

Kentin kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkarak sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde turizme kazanan Kuşadası Belediyesi, prehistorik dönemden Osmanlı’ya kadar uzanan zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’ndeki arkeolojik kazı çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Kazı çalışmalarının başladığı 2001 yılından bu yana Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’ne nakdi, ayni ve lojistik destek sunan Kuşadası Belediyesi, kazı evinin yeniden kiralanması için karar aldı.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi, bölge tarihi açısından büyük bir kültürel miras olan Kadıkalesi-Anaia Höyüğünü Kuşadası turizmine kazandırmak amacıyla bir kazı evi ve ziyaretçi merkezi kurmak amacıyla çalışmalara başladı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde sürdürülen “Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi” doğrultusunda yapılan çalışmalar sürüyor.

TARİHİ OSMANLI MEZAR TAŞLARI SERGİLENİYOR

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarihi ve kültürel değerlerini korumak amacıyla yaşama geçirilen önemli projelerden bir diğeri ise Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi. Kuşadası’nın kültürü, demografik yapısı, geçirdiği sosyal değişimler, yaşanan siyasi olaylar, geleneksel meslekler, salgın hastalıklar, mahalle ve yer isimleri gibi kent tarihi açısından önemli bilgiler içeren Osmanlı dönemine ait tarihi mezar taşlarından oluşan sergi alanı, Kuşadası Belediyesi tarafından tahsis edilen Adalızade Mezarlığı’nın yanındaki 1090 metrekarelik alanda kuruldu. Tarih ve kültür meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği mezar taşları sergi alanında 202 adet mezar taşı sergileniyor. Proje (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda “Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

TARİHİ BÖLGE SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞUYOR

Kuşadası Belediyesi, şehrin tarih kokan bölgelerinden Yıldırım Caddesi’nde yepyeni bir turizm rotasının daha hazırlıklarını sürdürüyor. Yıldırım Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, caddeye canlılık ve tazelik kazandıracak önemli adımlar atılıyor. Projenin ilk aşamasında yer alan Mücessem Hanım Evi’nin restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Yıldırım Caddesi, tarihi zenginlikleri ve göz alıcı evleriyle bilinen, şehre özgü bir atmosfer sunan nadir bölgelerden biri olma özelliği taşıyor. Restorasyon çalışmalarıyla bu değerli mirasın korunması hedeflenirken, aynı zamanda cadde genelinde üstyapı yenileme çalışmalarına da başlandı. Proje TKB tarafından iki ayrı başarı ödülüne layık görüldü.