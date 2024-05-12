Konya Büyükşehir Belediyesi ile Rumi Görme Engelliler Derneği tarafından Engelliler Haftası kapsamında sesli betimlemeli film etkinliği düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Rumi Görme Engelliler Derneği ortaklığıyla Engelliler Haftası kapsamında görme engelliler için sesli betimlemeli film gösterimi düzenlendi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe telefonla bağlanarak görüşlerini paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, hayatını anlatan filmle engelli bireylere umut olacak bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirterek, düzenlenen bu anlamlı etkinlik için teşekkürlerini iletti.

Rumi Görme Engelliler Derneği Başkanı Ökkeş Mendilli, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Selçuk Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Topluluğu Başkanı Rojhat Saidoğlu ve Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Kudret Şen de yaptıkları konuşmalarda programın düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini anlatan “Buğday Tanesi” filmi sesli betimlemeli olarak izlendi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Konya Sakatlar Derneği Başkanı Ahmet Mıhçı ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nden yöneticilerin katıldığı film etkinliğinde görme engelliler dışındaki katılımcılar da empati kurabilmek için göz bantları ile filmi izlemeye çalıştı.