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Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram’ın talimatı ile Doğanşehir Belediye binasının girişindeki “Doğanşehir Belediyesi” yazısına ilaveten Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklendi.

Malatya'da Doğanşehir Belediyesi tabelasına Başkan Mehmet Bayram’ın talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklendi. MALATYA (İGFA) - 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nden Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Bayram, belediye binasında bulunan tabelaya Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklenmesi yönünde talimat verdi.

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