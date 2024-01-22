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Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde ‘Oyuncaklar Ülkesi’ isimli tiyatro oyunuyla perdeyi açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Manisalı çocuklar için hazırladığı turne programı kapsamında Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde ‘Oyuncaklar Ülkesi’ isimli tiyatro oyunuyla perde açtı. Şehir Tiyatrosu ekibinin sergilediği performans esnasında izleyici koltuğunda oturan Alaşehirli çocuklar ve veliler kahkaha dolu anlar yaşadı.

Veliler ve öğrenciler tatilde tiyatro keyfi yaşamanın sevincini sahnedeki oyuncularla paylaştı. Zeki Efe Ertek’in yazdığı, Selim Can Doğancı’nın yönettiği oyunda vaktinin çoğunu tablet başında geçirmek isteyen iki çocuğun, oyuncaklar dünyasını keşfederken birçok renkli karakterle eğlendiği ve öğrendiği renkli bir macera anlatıldı. Oyun, çocuk izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.