Manisa’da dün akşam saatleri itibarıyla etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Yaşanan olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için sahada olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaçları kaldırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine neden olan fırtına nedeniyle yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılmasını sağladı. Yıkılan ağaçların kaldırılmasının yanı sıra tehlike arz eden ağaçların budanması işlemlerini de hızlı bir şekilde gerçekleştiren ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmiş oldu.