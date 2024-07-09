Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında 2024-2029 dönemi stratejik planlama toplantısı gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 5 yıllık dönemde hayata geçirecekleri vizyon projeler ele aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında Manisa’nın geleceğine yön vermesi amaçlanan 2024-2029 dönemi stratejik planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Şehrin geleceğine yön verecek, gelişmesine katkı sağlayacak toplantı Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlendi.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve Kula Belediye Başkanvekili Semra Gündüz katıldı.

İl genelinde yaşanan sorunları ve bu sorunların çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şehrin kalkınması yolunda atılacak adımları belirlemek için ilçe belediye başkanlarımız, Büyükşehir ve MASKİ yetkililerimiz ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Başkan Zeyrek, 2025-2029 dönemi stratejik planımızı da katılımcı bir anlayışla oluşturacağız. İnanıyorum ki, ortaya koyduğumuz çalışmaların sonucunda, ortak çalışmayla kentimizi kalkındıracak projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.