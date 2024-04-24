Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Sokakta Müzik Var” etkinlikleri, vatandaşları ve müzik gruplarını meydanlarda bir araya getirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Sokakta Müzik Var” etkinlikleri, vatandaşları ve müzik gruplarını meydanlarda bir araya getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da beraberinde getirdiği coşkuyla çocuklar ve vatandaşlar, şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinliklerde Türk Halk Müziği’nden pop müziğe varana kadar çeşitli tarzlarda şarkılar seslendirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Mesir Macunu Festivali kapsamındaki etkinliklerle beraber kutlanması Manisalı vatandaşlara çifte bayram havası yaşattı. Çocuklar ve ailelerin yaşadığı mutluluk fotoğraf karelerine de yansıdı. Mesir saçım törenin düzenleneceği 28 Nisan Pazar gününe kadar müzik grupları; 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Şemsiyeli Sokak, Kafeler Caddesi, Ulupark, Saruhan Park, Şeyh Fenari Camii Minik Amfi, Malta Parkı, Magnesia AVM, Laleli Yürüyüş Parkı, Manisa Meydan AVM ile Atatürk Kent Park Amfi Tiyatro’da vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.