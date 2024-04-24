Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, mağdur ve yürümekte zorluk çeken Fatma teyzeyi güvenli bir şekilde evine bıraktıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli’nin dört bir yanında halkın huzuru ve sağlığı için görev yapan Büyükşehir Zabıtası, mağdur vatandaşlarında imdadına koşuyor. Bu kapsamda Gebze Zabıta Amirliği ekipleri, mağdur ve yürümekte zorluk çeken Fatma Tural isimli yaşlı teyzeyi ekip aracıyla evine bıraktı.

Kocaeli halkına huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı oluşturabilmek için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, yardım talebinde bulunan vatandaşları yolda bırakmıyor. Bu yönde titiz ve özverili bir çalışma yürüten ekipler, Büyükşehir Belediyesi Gebze Ek Hizmet Binası’na giderek evine bırakılması için talepte bulunan Fatma teyzenin bu isteğini hemen yerine getirdi.

ARAÇLA EVİNE BIRAKILDI

Fatma teyzeye yardımcı olan zabıta ekipleri, yaşlı kadını araçla Çayırova Emek Mahallesi’ndeki evine bıraktı. Fatma teyze, evinin kapısına kadar kendisine eşlik eden zabıta personeline teşekkür etti.