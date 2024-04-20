484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali tanıtım programı kapsamında Sanatçı Fatma Turgut, Manisalılarla buluştu. Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla festival coşkusunu katlayan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ailesiyle birlikte izledi.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın köklü geleneği olan ve bu yıl 484.’sü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali tanıtım programı, Fatma Turgut konseri ile renklendi. Atatürk Kent Parkında düzenlenen konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, kızı Nehir Zeyrek, Protokol üyeleri, Meclis üyeleri ve çok sayıda Manisalılar izledi. Sevilen Sanatçı Turgut, seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarıyla Manisalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek eşliğinde sahneye çıkarak sanatçıyı performansından dolayı tebrik edip çiçek ve içerisinde Manisa Mesir Macunu olan bir sepet hediye etti.

BAŞKAN ZEYREK’TEN CANLI PERFORMANS

Konserin sürprizini ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek yaptı. “İlkbaharda Kıyamet” adlı parçayı Sanatçı Fatma Turgut ile birlikte seslendiren Başkan Zeyrek, konser alanını dolduran izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali tanıtım programı kapsamında Sanatçı Fatma Turgut, Manisalılarla buluştu. Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla festival coşkusunu katlayan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ailesiyle birlikte izledi.