Soft Analog, Dans İllüzyon albümü ve farklı müzisyenlerle ortak yayınladıkları şarkılardan sonra yeni singleları “Sen Yanımda Kal”ı 3 Mayıs’ta dinleyiciye paylaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeni şarkı "Sen Yanımda Kal", baharın tazeliğini ve yazın sıcaklığını hissettirerek dinleyicileri mutlu ve romantik bir havaya sokmaya hazır.

Funky ve hafif disko tınılarına sahip olan bu şarkı, keyifli gitarlar, groove baslar ve hareketli ritimleriyle herkesi tatlı bir dansa davet ediyor.

Soft Analog, 2019'da Ankara da kuruldu. Grup, disko, synth-pop, dream-pop, funk, elektro dans pop ve dans müziği türlerinin seslerinden etkilenmektedir. Grubun ilham kaynağı, '80'ler ve '90'lardaki seslerden gelir ve özellikle o dönemin synthhesizer’larından, disko-funk bas ve davul ritimlerinden ve eski moda tarzından etkilenir. Modern yaşamın yarattığı duyguları ve farkındalığı konuşarak, Soft Analog, şarkılarında melankolik ve eleştirel sözlerle dinleyiciyle buluşur.