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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretlerini yaparken kolay bir şekilde ulaşım sağlaması için 6 Şubat Salı günü Çatal ve Kırtık mezarlıklarında ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi ve Ulaşım Dairesi Başkanlıkları tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla Miraç Kandili’nde mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlara ring hizmeti sağlanacak. Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde, 6 Şubat Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında belirlenen başlangıç ve bitiş duraklarından gidiş-dönüş şeklinde her saat başı mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Benzer uygulama ilçelerimizde de yapılacaktır. İlçelerimizden mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız ilçe ulaşım birimimizden güzergah ve saat bilgilerini alabilirler. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin mübarek Miraç Kandili’ni kutluyoruz” denildi.

Manisa Merkez Servis Güzergâhları

1- Uncubozköy Cami, İzmir Caddesi, Akmescit Mahallesi Şeyh Fenari Cami, İki Lüleli Cami, Sultan Önü, Alaybey Zabıta, Kırtık Mezarlık.

2- TOKİ 2, Göçmen Konutları, Atatürk Kentpark, Millet Çarşısı, Tarzan Bulvarı,Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Lale Meydanı, Mimar Sinan Bulvarı, İtfaiye, Şoförler Cemiyeti, Eski Garaj, Öğretmenevi, İstasyon, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kırtık Mezarlığı.