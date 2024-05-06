Salomon isim sponsorluğunda düzenlenen Çeşme Yarı Maratonu, 21K ve 10K’lık parkurlarda koşuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Bayram 21 kilometrelik yarı maratonda üçüncü olurken; Özlem Işık da 10 kilometrelik parkurda kadınlarda şampiyonluk ipini göğüsledi.İZMİR (İGFA) - Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 21 ülkeden 1745 sporcunun katılımıyla koşuldu. 21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde 1:09.33 derecesiyle Üzeyir Söylemez birinci olurken, 1:13.27’lik derecesiyle Kamil İnak ikinci oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Bayram da 1:16.27 derecesiyle üçüncü olarak parkuru tamamladı.

ÖZLEM IŞIK, KADINLARDA ZİRVEDE

Yarışın bir diğer parkuru olan 10 kilometre etabında; 0:40.17’lik derecesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Özlem Işık şampiyon oldu. 0:40.56 derecesiyle Elif Güldiken ikinci olurken, 0:41.56 derecesiyle Aysel Yalaç üçüncü oldu.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda farklı kategorilerde madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Bayram ve Özlem Işık, kendilerine verilen desteklerden dolayı Manisa BBSK yönetimine ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini iletti.