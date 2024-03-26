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İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe yaptığı açıklamada Meral Akşener’in bugün saat 17.00 sıralarında Keşan’a geleceği ve seçim bürosunu ziyaetinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre Akşener ayrıca, Edirne, Keşan, Uzunköprü ve İpsala’da esnaf ziyaretlerinde bulunacak ve İpsala’da verilecek iftar yemeğine katılacak.

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