Mercedes-Benz Türk'ün, üniversite öğrencilerinin profesyonel hayata adaptasyonunu sağlamak ve gelişimlerini desteklemek için oluşturduğu uzun dönem staj programı ‘PEP’ ve zorunlu yaz staj programı ‘Summer Stars’ başladı.İSTANBUL (İGFA) - Mercedes-Benz Türk, staj programlarıyla öğrencilere destek olmayı ve sektör için nitelikli işgücünün yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Mercedes-Benz Türk’ün uzun dönem staj programı PEP (Professional Experience Program) ve zorunlu yaz staj programı Summer Stars başladı.

Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu, staj programıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Mercedes-Benz Türk olarak tüm süreçlerimizde fırsat eşitliğine ve çeşitliliğe önem veriyoruz. Şirket olarak gençlerin eğitimine ve gelişimine verdiğimiz destekleri uzun yıllardır sürdürüyoruz. Yıl boyunca öğrencilerle ve genç profesyonellerle çeşitli aktivitelerde ve kampüs etkinliklerinde bir araya geliyoruz. Öğrencilerin taleplerine göre gelişimlerine katkı sağlayacak mülakat simülasyonları, kariyer sohbetleri, ofis gezileri gibi farklı aktiviteler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz, staj programlarımız olan PEP ve Summer Stars sayesinde de hem teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı buluyor hem de şirketimizin deneyimli profesyonelleriyle bir araya gelerek kariyerlerine yön verecek ipuçları ediniyorlar. Mercedes-Benz Türk olarak gençlerin geleceğe daha hazırlıklı adımlarla ilerlemeleri ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları için onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

GENÇLER PEP İLE PROFESYONEL HAYATI DENEYİMLEME İMKÂNI ELDE EDİYOR

Mercedes-Benz Türk, 22 yıldan bu yana yürüttüğü PEP (Professional Experience Program) ile üniversite son sınıf öğrencilerine ve yüksek lisans öğrencilerine profesyonel hayat deneyimi sunuyor. Program kapsamında öğrenciler, ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlarda 11 ay boyunca yarı zamanlı olarak çalışma imkanı buluyor. Ayrıca, şirket kültürünü tanıma, gerçek iş ortamını gözlemleme ve projelerle yeteneklerini ortaya koyma fırsatı yakalıyor.

2 Temmuz'da başlayan 11 ay sürecek program, Haziran 2025’te sonlanacak.