Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi Nisan ayında yüzde 44,16 seviyesinde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,16, politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklentisi ise yüzde 50 oldu.

Ticaret'ten 'İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ' Resmi Gazete'de Ticaret'ten 'İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ' Resmi Gazete'de

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde veriler şöyle ortaya çıktı: