OYAK Grubu Şirketlerinden Almatis, Çin’in Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nde yeni bir kalsine alümina üretim tesisi kuruyor. Tesis, şirketin rekabet gücünü ve Asya’daki pazar payını da artıracak.ANKARA (İGFA) - OYAK, özellikli alümina ürünleri ve çözümlerinde dünya lideri olan şirketi Almatis için Çin’de stratejik bir yatırım yapma kararı aldı.

Almatis'in kalsine alümina üretim kapasitesini 50 bin metrik ton artırarak 100 bin metrik tona yükseltecek tesis, şirketin yarı iletken yapısal bileşenler, tüketici elektroniği, termal kontrol cihazları ve elektrikli araçlar gibi kilit pazarlarda büyümesine olanak sağlayacak.

Toplam 6 bin 600 metrekarelik alanda kurulacak yeni tesisin inşaatı 2024 yılının son çeyreğinde başlayacak.

Tesisin 2026 yılı başında devreye alınması planlanıyor. Almatis, ürün portföyünü genişletecek yeni kalsine ürün hattının devreye girmesi ile birlikte Çin’de toplam 100 bin metrik tonluk kapasiteye ulaşacak. Şirket, söz konusu üretimin yaklaşık 20 bin metrik tonunu bölge ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyor.

Yatırımın OYAK için önemine dikkat çeken OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Dünyanın en büyük pazarlarından Çin’deki yeni yatırımımızla büyüyecek kapasitemiz, küresel ağımızı genişletmemizi sağlayacak. Almatis’in bölgedeki potansiyelini değerlendirerek OYAK’ın gücüne güç katacağız” dedi.

Almatis’in küresel bir marka olduğunu ve tedarik stratejisinin temelini bu yapı üzerine inşa ettiklerini belirten Erdem, “Almatis'in bölgesel pazarlarda büyüyebilmesi için Çin’deki üretim kapasitesinin artırılması stratejik önemde. Aynı zamanda ham maddeyi yerel kaynaklardan sağlayarak, tedarik zincirinde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmeyi de hedefledik. Talebe zamanında ve yeterli karşılık verebilmek, verimli ve karlı bir operasyon yürütmek üzere tüm tedbirleri aldık” dedi.