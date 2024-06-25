İnegöl Belediyesi Çocuk Resim Atölyesinde eğitim alan 7-12 yaş aralığındaki 100 kursiyerin yaptığı eserler, İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Çocuk Resim Atölyesinin küçük sanatçılarına katılım sertifikaları da sergi açılışında takdim edildi.

BURSA (İGFA) - Bir yandan şehri imar ederken bir yandan geleceğimiz olan çocukların gelişimine de katkı sunacak program ve etkinlikler düzenleyen İnegöl Belediyesi, bu düşünceyle farklı yaş ve gruplara yönelik kültür sanat faaliyetleri gerçekleştiriyor. Özellikle çocukların eğitimine büyük ilgi gösterilirken, 7-12 yaş arası çocuklar için Çocuk Resim Atölyesi eğitimleri düzenli olarak yaz ve kış aylarında yapılıyor.

İNEGÖLLÜ ÇOCUKLAR SANATLA BULUŞTU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Çocuk Resim Atölyesi ile İnegöllü çocuklar, 2023-24 eğitim öğretim yılında da sanatla buluştu. Ekim ayında başlayan ve 7 ay süren eğitimin sonunda, Nevin Zilcigil nezaretinde çocuklar sıfırdan başlayıp önemli bir aşama kaydetti. Toplamda 100 kursiyerin yıl boyunca aldığı eğitim ile birlikte hazırladıkları 200 dolayında eser, bugün İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Kuru boya ve pastel boya ile yapılan çalışmalar, sergi açılışına katılanlardan tam not aldı.

KÜÇÜK RESSAMLARIN ESERLERİ BEĞENİ TOPLADI

Çocuk Resim Atölyesi sergi açılışına kursiyerler ve aileleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da katıldı. Dündar, küçük sanatçıları başarılarından dolayı tebrik etti. Programda kursiyerlere katılım sertifikaları da takdim edildi. Ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirilirken, davetliler yapılan eserleri ilgiyle inceledi. Küçük ressamların eserleri büyük beğeni topladı.