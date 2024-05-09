Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadelenin sürdüğüne dikkati çekerek, artık 'sürekli operasyon' devresinde oldukları belirtildi. İsrail’in saldırılarını durdurması, daha fazla masum insanın ölmemesi ve daha büyük bölgesel felaketlerin yaşanmaması adına uluslararası toplumu sorumlu davranmaya davet edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Son haftalarda Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısındaki artışa değinen kaynaklar, "Biz bu yaz Irak’ın kuzeyinde kilidin kapatılacağını söylemiştik. Bunun için de Sn. Bakanımızın daha önce ifade ettikleri gibi öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık ‘sürekli operasyon’ devresindeyiz." ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliğine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin geleceğinden sığınmacılar nedeniyle endişe duyulduğunu, Türkiye'ye birçok kaçağın geldiğini iddia edenlerin kullandığı görüntülerin neredeyse tamamının insan kaçakçılarının insanları kandırmak için yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayacak şekilde çektikleri reklam görüntüleri olduğunu belirtti. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanların ironik bir şekilde insan kaçakçılarının reklamını yaptıklarını, onları teşvik ettiklerini vurgulayan kaynaklar, "Ülkemizde gördükleri her yabancının sınırdaki duvarlardan atlayarak geldiğini sanan veya kasıtlı olarak böyle bir algı yaratmaya çalışanlar en büyük saygısızlığı ve haksızlığı sınırlarda nöbet tutan 60 bin Mehmetçiğin emeğine yapıyorlar. Çünkü hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunuyor. Gerçekten bizim hudutlarımızda olduğu tespit edilen bir görüntü bize ulaşırsa zaten gereği büyük bir hassasiyetle yapılmaktadır. ​Bu vesileyle gerçekten derdi hudutlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

İsrail'in saldırılarını artırarak Refah’a yönelttiğini ifade edilirken, İsrail’in saldırılarını durdurması, daha fazla masum insanın ölmemesi ve daha büyük bölgesel felaketlerin yaşanmaması adına uluslararası toplumu sorumlu davranmaya ve atılan bu adıma destek olmaya davet edildi.

İsrail, saldırılarını artırarak Refah’a yöneltmiştir. İsrail’in saldırılarını durdurması, daha fazla masum insanın ölmemesi ve daha büyük bölgesel felaketlerin yaşanmaması adına uluslararası toplumu sorumlu davranmaya ve atılan bu adıma destek olmaya çağırıyoruz.… pic.twitter.com/zogvvGAUPF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2024

"SADECE DÜN ÜS BÖLGELERİMİZE DÜŞEN YILDIRIM SAYISI 307’DİR"

Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki yıldırım düşmesi sonucu bazı askerlerin şehit olması konusunda da değerlendirme yaptı.

Bütün üs bölgelerinde paratonerler olduğunun altını çizen kaynaklar, "Üs bölgesine konuşlanırken ilk kurduğumuz sistemlerden biri de paratonerlerdir. Son dönemde Irak kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307’dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor. Tedbirlere de artırılarak devam ediliyor. Fakat bölgede yükseklikten kaynaklı, ani iklim değişikliklerinin de etkisiyle maalesef bu tür olaylar yaşanabiliyor." diye konuştu.

Bakanlık kaynakları, ABD’den F-16 tedarikine ilişkin sorular üzerine de "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları üzerinde ilgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak muhataplarımıza ilettik. Süreç planlandığı şekilde devam ediyor" yanıtını verdi.