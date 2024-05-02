Milas Belediyesi üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Tarımsal alanda yaptığı desteklemeler ile ön plana çıkan Milas Belediyesi vatandaşlara fide dağıtımı gerçekleştiriyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Sera Alanı’nda ata tohumlarından elde edilen, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz ve kabak olmak üzere 60 bin adet fidenin dağıtımı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un katılımıyla başladı.

Sera alanında Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Karatoprak’tan üretilen fideler hakkında bilgiler alan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, alanda incelemelerde bulunmasının ardından sera alanına gelen vatandaşlara ilk dağıtımı gerçekleştirdi.

Fide dağıtımının devam ettiğini belirten Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Karatoprak ise fide almak isteyen vatandaşların Kırcağız Mahallesi’nde bulunan sera alanından fideleri temin edebileceğini belirtti.

Fide dağıtım töreninde konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Bugün Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çalışmasının ürünü olarak yetiştirilen fidelerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ata tohumunun devamı ve gelişmesi konusunda biz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz olarak her geçen gün daha da geliştirerek daha da çoğaltarak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Üretimin gelişmesi konusunda önümüzdeki yıllarda arge çalışması yapacağız. Bugün sizlere dağıtmış olduğumuz bu fidelerin hem sizlere hem bizlere hayırlı olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.