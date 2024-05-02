Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından her yıl düzenlenen 4. Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi, 2-4 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Zirve kapsamında verilen Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’nde Ford Otosan’ın otonom araç iş birliğiyle ICA’nın gerçekleştirdiği “Ülkemiz Otoyolları Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Seviye 4 Otonom Sürüş Özelliğine Sahip Araçlar Tarafından Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi“ projesi ‘AUS Türkiye Özel Ödülü’ne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - Türkiye’nin akıllı ulaşım alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi SUMMITS, bu yıl 2-4 Mayıs tarihleri arasında Ankara Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. “AUS ile Ulaşımın Dijital Dönüşümüne Öncülük Etmek” sloganıyla SUMMITS’24, sektörün öncü isimlerini bir araya getirerek, ulaşımın geleceği üzerine kapsamlı tartışmalar sunarken, teknolojik ilerlemelerin sergilendiği bir platform oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Birinci Müsteşarı Virve Vimpari ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı, AUS Türkiye Başkanı Esma Dilek’in açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, sektördeki sinerjiyi artırma ve geleceğin ulaşım teknolojilerine yön verme konusunda katılımcılara ilham verdi.

Sergi alanları, paneller, sunumlar ve eğitim faaliyetleri ile katılımcılara zengin içerik sunan ve uluslararası iş birliklerine de zemin hazırlayan SUMMITS’24, Türkiye’nin akıllı ulaşım sistemlerini küresel çapta tanıtma ve sektördeki güncel gelişmeleri paylaşma konusunda önemli bir rol oynuyor.

OTONOM ARAÇLARA HAZIR YOLLAR ÖDÜL GETİRDİ

4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ni "Lojistik Sektör Sponsoru" olarak destekleyen ICA, "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri" kapsamında "AUS Türkiye Özel Ödülü"nü “Ülkemiz Otoyolları Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Seviye 4 Otonom Sürüş Özelliğine Sahip Araçlar Tarafından Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi" başlıklı projesiyle kazandı.

Proje kapsamında Ford Otosan’ın geliştirdiği otonom TIR, ICA'nın kapalı yolunda bulunan AUS sistemlerinden faydalanarak otonom araç sürüş testlerini gerçekleştirdi. Bu sayede, Türkiye'de Seviye 4 otonom sürüş teknolojisinin otoyol altyapısıyla entegrasyonunun ilk adımları atıldı.

‘Hareketlilikte ve Lojistikte Dijitalleşme ve İnovasyon’ başlıklı oturumu da ICA’nın Network ve Akıllı Ulaşım Kıdemli Müdürü Meriç Ergül sundu. Oturumda, akıllı ulaşım ve ulaşımda dijitalleşme uygulamalarındaki son gelişmeler ve elde edilen tecrübe sektör temsilcilerine aktarıldı.

“AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

IC Holding Ulaştırma ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Bu ödül, otonom araç teknolojileri konusundaki öncü çalışmalarımızın ve ülkemizin mobilite geleceğine olan inancımızın bir göstergesi. ICA olarak, akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Ekibimizin aylar süren titiz çalışması ve yenilikçi yaklaşımları, Türkiye’yi akıllı ulaşım sistemleri konusunda bir adım öne taşıdı. Özellikle Ford Otosan ile iş birliğimiz, uluslararası standartlarda bir başarı öyküsü yazmamıza olanak tanıdı.”