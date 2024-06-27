Kültür Bakanlığı Tezhip Sanatçısı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Elçisi İNESMEK usta öğreticisi Esra Gürler ile 18 kursiyerinin 2 yılda hazırladığı ve 52 eserden oluşan “Mühre” isimli tezhip sanatı sergisi, İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen törenle izlenime sunuldu. Sergi 06 Temmuz’a kadar açık kalacak.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin İNESMEK kursları kapsamında Halk Eğitim Merkezi katkılarıyla düzenlediği ve usta öğreticiliğini Kültür Bakanlığı Tezhip Sanatçısı, aynı zamanda Somut Olmayan Kültürel Miras Elçisi Esra Gürler’in yaptığı Tezhip Kursunun usta elleri, eserlerini görücüye çıkardı. Esra Gürler ile 18 kursiyerinin 2 yılda hazırladığı 52 eser, bugün düzenlenen törenle İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda izlenime sunuldu. Geleneksel Türk süsleme sanatı tezhip ile oluşturulmuş eserlerin göz doldurduğu sergi, 06 Temmuz’a kadar açık kalacak.

SERGİLENEN ESERLER 504 SAATLİK EĞİTİMLE 2 YILDA HAZIRLANDI

Serginin açılışı bugün 14.00’da Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnegöl Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuklara hitaben konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, “Sanatın ve sanatçının şehri İnegöl’de, yine sanat vesilesiyle bir aradayız. Yerel yönetimler olarak şehri imar eden projelerimizle birlikte, ruhları imar eden sanata da ayrı bir önem veriyoruz. Bugün de bu çalışmalarımızın bir örneği olan İNESMEK eğitimlerimiz kapsamında Halk Eğitim Merkezimizin de katkılarıyla 2 yıldır düzenlediğimiz Tezhip Kursumuzun sergisi için bir aradayız. Öncelikle tezhip sanatıyla ilgili birkaç cümle etmek gerekirse; tezhip geleneksel Türk süsleme sanatlarından bir tanesidir. Tezhip kısaca zevk ve zarafetin ortaya konulduğu eserler bütünüdür diyebiliriz. Tezhip sanatı 2 yıldır İNESMEK kurslarımızın müfredatında da yer alıyor. Tezhip kursumuz kendisi Kültür Bakanlığı Tezhip Sanatçısı ve aynı zamanda Somut Olmayan Kültürel Miras Elçisi olan sanatçımız, hocamız Esra Gürler nezaretinde gerçekleştiriliyor. 2 yıl önce tezhiple ilk defa tanışan 18 öğrencimiz, Esra Gürler hocamız ile çıktıkları bu yılda çok önemli mesafeler katettiler. Bugün açılışını yaptığımız sergimizde de 2 yılda hayat bulmuş kursiyerlerimizin kendi tasarımlarıyla hazırladıkları 52 eser bulunmaktadır. Kursiyerlerimiz Esra Gürler hocamız nezaretinde 504 saatlik Tezhip Kursunu tamamladı. Haftada 3 gün, günlük 6 saat olmak üzere uzun bir eğitim aldılar. Neticede bugün burada bizlere çok nadide 52 eser sunmayı başardılar. Ben kursiyerlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Hocamıza da katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sergimiz 06 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sergilenmeye devam edecek. Tüm ilçe halkımızı sergimizi gezmeye davet ediyorum” dedi.

Konuşma sonrası kurdele kesimiyle serginin açılışı yapıldı. Ardından konuklar sergi salonunda eserleri ilgiyle inceledi.