Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk’ü seçti.ANKARA (İGFA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.