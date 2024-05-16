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Söz konusu kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.

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