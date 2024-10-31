CHP Bursa İl Başkanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasını ve belediyeye kayyum atanmasını protesto etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Kent Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasına CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İl Yöneticileri, İl Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri çok sayıda partili ve yurttaş katıldı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ahmet Özer’in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması, ülkede demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle çiğnenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Başkan Yeşiltaş, "Esenyurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.

Açıklama sonrasında partililer oturma eylemi gerçekleştirildi.