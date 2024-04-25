Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, son yıllarda eğlence sektöründe giderek popülerleşen Disc Jockey (DJ) mesleğinin meraklılarına Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ücretsiz bir kurs başlattı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, hobi ya da bir iş kolu olarak Dj’likle ilgilenmek isteyenlere Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ücretsiz kurs düzenlemeye başladı. DJ Daraske ismini kullanan Murat Aydın’ın eğitimini verdiği kursta, kursiyerlere başlangıç seviyesinde Dj’lik bilgileri verildi.

Eğitmen Aydın, bundan 2 yıl önce Muratpaşa Belediyesi’nin katkılarıyla bir kez daha ücretsiz kurs açtıklarını söyledi. Aydın, sertifikalarını alan 35 öğrenciden 25’inin aktif olarak Dj’liğe devam ettiğini belirtti.

Kursta, armoni, elektronik dans müziklerinin bölümleri gibi temel düzeyde bilmeleri gereken bilgileri verdiklerini aktaran Aydın, kursun devamında pratik üzerine yoğunlaşacaklarını ifade etti. Aydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a ve katılan kursiyerlere teşekkür ettiğini söyleyerek ilerleyen yıllarda da bu kursun devam etmesini temenni etti.

İki arkadaşıyla Antalya Ritim Grubu’nda müzik yaptıklarını söyleyen Hatice Şahin Eşkiler arkadaşlarıyla hobi olarak eğitime katıldıklarını belirtti. Heykeltıraş Seyhan Erdem ise müzik öğrenmek için katıldığını belirttiği kurs için şunları söyledi:

“Geçmiş yıllarda manuel müzik çalardık. Aradan 20 yıl geçti, her şey dijitalleşti. Hevesimizi tekrar devam ettirelim dedik. Teorik olarak hemen hemen her şeyi hallettik. Ses uyumu, notaların uyumu, armoni uyumu, yapacağımız işin genel tanımına hakim olduk. Bundan sonra pratiklere geçeceğiz. Onu bekliyoruz heyecanla.”

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisinin olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kadir Erdem ise teori aşamasının başarılı geçtiğini, pratik yapmak içinse sabırsızlandığını dile getirerek kurs imkanını sunduğu için Başkan Uysal’a teşekkür etti.