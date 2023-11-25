Sosyal belediyecilik kapsamında Nazilli Belediyesi’nin 13 yıldan bu yana sürdürdüğü sabah sporları, tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Kapalı Spor Salonu’nda Beden Eğitimi Öğretmeni Utku Duru gözetiminde haftanın üç günü müzik eşliğinde hem dans edip hem de spor yapan kadınlar Başkan Özcan'a teşekkür etti. Nazillili bayanlar için Sosyal ve kültürel faliyetlerin yanı sıra sportif faaliyetlerin de arttırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli’nin her alanda gelişimi için sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Nazilli halkına spora bekliyoruz

Güne sabah sporları yapan kadınları ziyaret ederek başlayan özcan hem eğlence hem spor için Nazllli halkını spora davet ett. Beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığının korunmasında da sportif faaliyetlerin önemli olduğunu kaydeden Kürşat Başkan; " 2009 yılından bu yana devam eden Nazilli belediyesi sabah sporları her hafta Pazartesi ,Çarşamba, Cuma günleri Nazilli Kapalı spor salonunda saat 09.00 da başlıyor ve yaklaşık bir bir buçuk saat sürüyor. Nazilli Belediyesi olarak halka sağlıklı spor yaptırmak ilkemz. Belirlenen bu günlerde 60 ile 100 kişi arasında katılım oluyor. Burada hep birlikte spor yaparken eylenen, eylenirken de spor yapan katılımcılarımız çok mutlu. 13 yıldır sabah sporlarımız belediyemiz bünyesinde çalışan spor eğitmenlerimiz tarafından yaptırılıyor. Tüm Nazilli halkını spora bekliyoruz. Ben bunca yıldır emeği geçen seaslara devam ederek katılımları ile katkı sağlayan her kese çok teşekkür ediyorum. Kapalı Spor salonunu tüm imkanlarıyla kullanılmasını sağlayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Güven Eker'e de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.