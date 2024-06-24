Kadın istihdamının düşük olduğu enerji sektöründe toplumsal fırsat eşitliği alanında farkındalık oluşturmayı hedefleyen elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Uluslararası Kadın Mühendisler Günü kapsamında geleceğin mühendis adayları ile buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ),23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kadın istihdamının az olduğu enerji sektöründe farkındalık yaratma hedefiyle 2019 yılında Enerjimiz Eşit projesini hayata geçiren OEDAŞ, Afyonkarahisar’daki Zübeyde Hanım Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

OEDAŞ’lı mühendisler CBS-Proje ve Kamulaştırma Uzmanı Gülgün Akar ve Dağıtım Hizmetleri Kıdemli Uzmanı Serkan Demir’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Enerjimiz Eşit projesinin yanı sıra enerji sektörü, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hakkında da bilgi verildi. Öğrenciler sunumu ilgiyle dinledikten sonra iki mühendise sorularını yöneltti.

“EŞİTLİK ALANINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Eğitim hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü, özellikle sahadaki çalışmalarımızdan dolayı ‘erkek işi’ olarak algılanıyor. Biz OEDAŞ olarak mesleklerin bu şekilde ayrılmasını kabullenmiyor ve ‘Enerjimiz Eşit’ projesiyle hem şirketimizdeki kadın istihdamını artırıyor hem de küçük yaşlardan itibaren toplumsal fırsat eşitliği alanında farkındalık oluşturmak üzere okullarda eğitimler veriyoruz. Zübeyde Hanım Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nde verdiğimiz eğitimde de bu konuya özellikle değindik. Bu vesileyle okullar kapanmadan hemen önce 23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü’nü de kutladık. Öte yandan sürdürülebilirlik, iklim değişikliği gibi tüm dünyanın gündeminde olan konularda öğrencilerin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı çok mutlu olduk. OEDAŞ olarak okullarımızdan gelen bu talepleri memnuniyetle karşılıyoruz. Talepte bulunan okullarda etkinlik yapmaya her zaman hazırız.” dedi.