Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın personelinden fide dikmeyi öğrenen çocuklar, bitkilerin gelişim süreçleri konusunda da bilgilendirildi.



Çocukların kişisel gelişimleri için uygulamalı eğitimlerle onlara destek olan Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine bitkilerle ilgili eğitim verdi. Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi fidanlığında yetiştirilen bitkilerin özelliklerinin ve üretimlerinin nasıl yapıldığının anlatıldığı derste uygulamalı olarak fide dikimi de gerçekleştirdi. Doğanın korunmasının öneminin da anlatıldığı ders sonrasında çocuklara diktikleri bitkiler armağan edildi.



Çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.