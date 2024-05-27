Osmangazi Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmesi ve dini vecibelerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi adına hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki kapalı ve açık pazar alanları kurban kesim yeri olarak düzenlenirken, belediye personeli de bayram süresince vatandaşlardan gelecek istek, talep ve şikayetler doğrultusunda teyakkuz halinde olacak.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Gerek hayvan yetiştiricilerine, gerekse kurbanlık alacak vatandaşlara güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak isteyen Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi’nde yer alan Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nin yanı sıra Geçit Mahallesi’nde de bir kurban bir satış noktası oluşturdu. 3 bin 500 büyükbaş, 7 bin de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanındaki yetiştiricilerinin, hayvanlarını satmak için bir numaralı tercihi oldu. Geçit Mahallesi’nde oluşturulan kurban pazarı ise 4 bin 600 büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvan kapasitesi ile hem hayvan yetiştiricilerinin hem de kurban almak isteyen vatandaşların hizmetinde olacak.

KURBAN KESİM YERLERİ BELİRLENDİ

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesmelerini sağlamak için ilçedeki 23 kapalı ve açık pazar yerini de kurban kesim alanı olarak düzenledi. Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli Geçit (Gündüz Sok), Geçit (1. Gediz Sok.), Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yunuseli-Akyıldız, Yenikent, Alemdar, Demirtaş mahallelerinde bulunan kapalı ve açık pazar yerlerinin yanı sıra Geçit Mahallesi’nde kurulan kurban satış noktası ile Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi de kurban kesim noktaları olarak belirlendi. Kurban kesim yerleri, Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden oluşan ekipler tarafından bayram süresince denetlenecek ve kurbanlıkların hijyenik ortamda kesilmeleri sağlanacak.

HİJYEN VE TEMİZLİK ÖN PLANDA OLACAK

Kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılarak, genel sağlık şartlarına uygun olarak düzenli şekilde dezenfekte edilecek. Kesim yerlerinde bayram süresince kötü görüntülerin oluşmaması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri görev yapacak. Kesim yerleri bayram süresince tankerle sürekli olarak yıkanacak. Her pazar alanında büyük çöp konteynerleri yer alacak. Çalışmalar bayram süresince her saat sürecek. Osmangazi Belediyesi'nin almış olduğu tedbirler sayesinde vatandaşlar kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik şartlarda kesme fırsatı bulacak. Vatandaşlar bayram süresince herhangi bir sıkıntı durumunda 444 16 01 numaralı telefonu arayarak istek, talep ve şikayetlerini iletebilecek.

ZABITA EKİPLERİ DENETİMDE OLACAK

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, halk sağlığının korunması amacıyla bayram öncesi şekerleme, unlu mamul üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik yoğun denetimler gerçekleştirilecek. Ekipler ayrıca bayram süresince de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için özellikle kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerine devam edecek.

AYDIN: “TÜM İMKANLARIMIZ İLE VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazililerin dini vecibelerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri ve huzurlu bir bayram geçirmeleri adına her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti. Vatandaşların Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak adına belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Başkan Aydın, hem çevre hem de halk sağlığı için belirlenen kurban kesim alanlarının kullanması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.