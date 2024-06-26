Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu 2023-2024 dönemi öğrencileri, William Shakespeare’in aşk ve rüyalar üzerine kaleme aldığı en büyük komedisi olan Bir Yaz Gecesi Rüyası’nı sahneledi. Henüz ilk oyunları olmasına rağmen hafızalardan silinmeyecek bir performans ortaya koyan genç tiyatrocular, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

BURSA (İGFA) - İngiliz William Shakespeare’in en çok sahnelenen ve en çok izlenen oyunlarından Bir Yaz Gecesi Rüyası’nı izleyicilerle buluşturan Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu 2023-2024 dönemi öğrencileri, tiyatro severlerden tam not aldı. Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kübra Tüzgün tarafından uyarlanan oyun, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak sahnelendi. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda düş ve gerçeklik oyun boyunca sürekli yer değiştirirken insana özgü duygusal karmaşa da gözler önüne serildi.

Ana teması aşk ve evlilik olan oyun, Antik Yunanistan’da bir düğün şenliğinde geçiyor. Karışık ilişkiler üzerinden bu iki kavramın komikliğine vurgu yapıldığı Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda karşılıklı sevginin önüne kim nasıl bir engel koyabilir?” sorusu irdelendi. Her şeyin geçiciliğinin yanında aşkın kalıcılığı ve er ya da geç bütün yanlışların üstesinden gelebilme gücünün eğlenceli bir dille izleyiciye aktarıldığı oyunda hem gerçek hem de hayali öğelere yer verilirken, mitolojik öğelere de çokta başvuruldu.

Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından sahneledikleri ilk oyun olan Bir Yaz Gecesi Rüyası ile izleyicilerin karşısına çıkan Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu 2023-2024 dönemi öğrencileri, hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attı. Genç tiyatrocular, oyun sonunda izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Bursalıların ilgi gösterdiği tiyatro oyununu izleyenler arasında Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir, İbrahim Emre Tornaoğlu ve Hüseyin Eren Hersan da yer aldı. Gece sonunda genç tiyatroculara teşekkür sertifikalarını takdim eden başkan yardımcıları, ortaya koydukları harika performanstan dolayı genç tiyatrocuları tebrik etti ve sanat hayatlarında başarılar diledi.