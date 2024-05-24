Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl binlerce vatandaşa eğitim veren SAMEK’lerde yıl boyunca hazırlanan birbirinden güzel eserler, 7 farklı ilçede açılacak sergilerle vatandaşların beğenisine sunulacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yıl sonu heyecanı yaşanıyor. 12 kurs merkezi ve 65 farklı alanda eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca birbirinden güzel ve sanat dolu butik eserler ortaya çıkardı.

Eğitim sezonu bitiminde ise bu eserleri vatandaşlarla buluşturmak için 7 farklı ilçede sergi organizasyonu planlandı.Sosyal belediyecilik anlayışıyla organize edilen etkinliklerde, kursiyerlerin yıl boyunca üzerinde çalıştığıel emeği göz nuru eserleri görücüye çıkacak.

Güzel sanatlar, el sanatları, dil eğitimleri, sosyal ve kültürel eğitimler, bilgisayar eğitimleri, mutfak eğitimleri ve geleneksel sanatlar olmak üzere 7 farklı başlıkta açılacak olan sergiler sanatseverlere birbirinden güzel eserler sunacak. Gerçekleştirilecek yılsonu sergi programları SAMEK merkezlerinde yapılacak.

Sergi programları şu şekilde: