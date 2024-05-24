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Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından T.B.'nin cenazesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada tırın kupa kısmında sıkışan Biçer'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr

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