Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi.Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden T.B. yönetimindeki demir levha yüklü tır, Düzce gişeleri mevkii yönünde giden A.G. idaresindeki kum yüklü tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada tırın kupa kısmında sıkışan Biçer'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından T.B.'nin cenazesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.